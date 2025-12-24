Ευχές της ΑΕΚ: «Το 2026 να είναι γεμάτο υγεία, πάθος και μεγάλες στιγμές - Μαζί γράφουμε την ιστορία μας»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ στέλνει τις ευχές της για Καλά Χριστούγεννα και παράλληλα εύχεται υγεία, πάθος και μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές!

«Καλά Χριστούγεννα από την Οικογένεια της ΑΕΚ! Μαζί γράφουμε την ιστορία μας», αναφέρει μεταξύ άλλων. Αναλυτικά: