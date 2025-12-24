Προσφορά ζωής από τον Ολυμπιακό προς την Μητρόπολη του Πειραιά (vid)

Ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, στηρίζει και στα εφετινά Χριστούγεννα το κοινωνικό έργο της Μητρόπολης Πειραιά.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τα εφετινά Χριστούγεννα ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, στηρίζουν το έργο της Μητρόπολης Πειραιά και βρίσκονται δίπλα στους πολίτες του Δήμου Πειραιά που το έχουν ανάγκη αυτές τις Άγιες Ημέρες. Το πρωί της Τρίτης (23/12), εκπροσωπώντας την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον κ. Μαρινάκη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», κ. Βασίλης Βασιλειάδης, καθώς και οι ποδοσφαιριστές μας Θανάσης Κουτσογούλας και Νεκτάριος Αλαφάκης, μοίρασαν χιλιάδες δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλειάδης έδωσε εκ μέρους του κ. Μαρινάκη χρηματικές επιταγές στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, για την οικονομική ενίσχυση του έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς.

Μιλώντας για τη βοήθεια και την προσφορά του Ολυμπιακού στους συνανθρώπους μας, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, δήλωσε: «Ένα έργο αγάπης γίνεται πράξη καθημερινή στη Μητρόπολή μας, 365 μέρες το χρόνο. Σήμερα παίρνει αυτή τη μορφή για να καταδείξει την κοινή προσπάθεια και του Δήμου και του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε θερμά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», κ. Βασίλης Βασιλειάδης, ανέφερε: «Είμαστε παρόντες κάθε χρόνο στο έργο που προσφέρει ο Δέσποτας Σεραφείμ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσφέρει πάντοτε και για τα δέματα και για τους μισθούς των ιεροδιακόνων. Σήμερα ήρθαμε να μοιράσουμε τους μισθούς του Δεκεμβρίου των πέντε ιεροδιακόνων που μισθοδοτεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εμείς να ευχηθούμε Χρόνια πολλά, Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά σε όλους και να έχουν όλοι τους ένα πιάτο φαγητό. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από δύο χρόνια, εδώ στη θέση του Νεκτάριου και του Θανάση, ήταν ο Μουζακίτης και ο Κωστούλας. Σήμερα ο Κωστούλας είναι στην Αγγλία και ο Μουζακίτης είναι μαζί μας και πρωταγωνιστεί. Εύχομαι και στον Νεκτάριο και στον Θανάση να φτάσουν αυτά τα παιδιά γιατί το αξίζουν».

Ο Δήμαρχος Πειραιά και Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Γιάννης Μώραλης από την πλευρά του σημείωσε: «Χρόνια πολλά σε όλους. Νομίζω είναι συμμαχία αλληλεγγύης σε δράση. Είναι αυτή η συμμαχία αλληλεγγύης που έχει χτιστεί στην πόλη μας εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον. Η Ιερά Μητρόπολη μπροστά, η Δημοτική Αρχή, η Αντιπεριφέρεια, ο Ολυμπιακός μας, μεγάλοι φορείς και σύλλογοι του Πειραιά μας, όλοι μαζί ενωμένοι, ώστε κανένας Πειραιώτης να μη νιώθει μόνος. Αυτό είναι το σύνθημά μας, επαναλαμβάνω, με τη Μητρόπολη μπροστά. Χθες έγινε ο ετήσιος ραδιομαραθώνιος, σήμερα τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ. 5.000 γεύματα θα μοιραστούν από τη Μητρόπολη Πειραιά σε διάφορες ενορίες του Πειραιά μας, από κοντά και ο Ολυμπιακός που βοηθάει στην προσπάθεια, η δημοτική αρχή. Είναι αυτή η συμμαχία που έχουμε χτίσει, η οποία λειτουργεί στην πόλη μας. Πραγματικά έχουμε παραμερίσει οποιεσδήποτε διαφορές που μπορεί να έχουμε και μπροστά στο να είμαστε κοντά στο συνάνθρωπο, είμαστε όλοι ενωμένοι και δυνατοί.

Ο ποδοσφαιριστής και εκ των αρχηγών της Κ23 του Ολυμπιακού, Θάνος Κουτσογούλας τόνισε: «Ο Ολυμπιακός και ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι πάντα δίπλα στην κοινωνία, όπως και τώρα με τη στήριξη που πραγματοποιούμε εμείς εδώ. Θα μοιράσουμε τρόφιμα και στήριξη στους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι το νόημα των γιορτών, των Χριστουγέννων. Tο αντιλαμβανόμαστε όλοι σήμερα, να βοηθάμε τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά με υγεία και ευτυχία.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Κ23, Νεκτάριος Αλαφάκης, ανέφερε: «Είμαστε εδώ δίπλα στους συνανθρώπους μας, να τους δώσουμε λίγη χαρά και βοήθεια αυτές τις Άγιες Μέρες. Ο Ολυμπιακός πάντα είναι κοντά στον κόσμο που έχει ανάγκη και το αποδεικνύει και σήμερα με μία κίνηση που έχει γίνει θεσμός εδώ και χρόνια. Καλές γιορτές, Καλά Χριστούγεννα με υγεία.