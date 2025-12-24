Η βαλίτσα «χάθηκε», ο Λουτσέσκου ανέλαβε και ο Ζαφείρης το... απογείωσε (vid)

Μία ακόμα Χριστουγεννιάτικη «ταινία», μία ακόμα υπερπαραγωγή από τον Δικέφαλο. Με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Δημήτρη Μαυρόπουλο να πρωταγωνιστούν και μία βαλίτσα να «χάνεται».
Μόνο που ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του δεν θα άφηναν το δέντρο χωρίς το «κερασάκι», ξεκινώντας άμεσα το ψάξιμο σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
Η βαλίτσα βρέθηκε και έφτασε στην Τούμπα δια χειρός Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος έβαλε το τελευταίο κομμάτι σε ένα άκρως «ασπρόμαυρο» δέντρο, ενόψει και των 100 χρόνων της ομάδας.
Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον κόσμο του -και όχι μόνο- Καλά Χριστούγεννα με μία ακόμα υπερπαραγωγή, τις οποίες μας συνηθίζει τα τελευταία χρόνια ο Δικέφαλος.