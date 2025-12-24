Η βαλίτσα «χάθηκε», ο Λουτσέσκου ανέλαβε και ο Ζαφείρης το... απογείωσε (vid)

Το καθιερωμένο βίντεο του ΠΑΟΚ για τα Χριστούγεννα «έσκασε», με μία βαλίτσα να χάνεται, τον Λουτσέσκου να αναλαμβάνει και τον Ζαφείρη να βάζει το τελευταίο κομμάτι σε ένα «ασπρόμαυρο» δέντρο.

Μία ακόμα Χριστουγεννιάτικη «ταινία», μία ακόμα υπερπαραγωγή από τον Δικέφαλο. Με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Δημήτρη Μαυρόπουλο να πρωταγωνιστούν και μία βαλίτσα να «χάνεται».

Μόνο που ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του δεν θα άφηναν το δέντρο χωρίς το «κερασάκι», ξεκινώντας άμεσα το ψάξιμο σε όλη τη Θεσσαλονίκη.

Η βαλίτσα βρέθηκε και έφτασε στην Τούμπα δια χειρός Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος έβαλε το τελευταίο κομμάτι σε ένα άκρως «ασπρόμαυρο» δέντρο, ενόψει και των 100 χρόνων της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον κόσμο του -και όχι μόνο- Καλά Χριστούγεννα με μία ακόμα υπερπαραγωγή, τις οποίες μας συνηθίζει τα τελευταία χρόνια ο Δικέφαλος.