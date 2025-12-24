Άρης: Το παρασκήνιο για Χόνγκλα και το (διπλό) deal

To SDNA έχει την αθέατη πλευρά του ρεπορτάζ για τον Καμερουνέζο χαφ της Γρανάδα.

Ο Μάρτιν Χόνγκλα φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη για τον χειμώνα, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Γρανάδα για τους όρους δανεισμού του Καμερουνέζου μέσου.

Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ο 27χρονος αμυντικός χαφ θα ενισχύσει άμεσα το ρόστερ των «κιτρίνων».

Το περασμένο καλοκαίρι ο Χόνγκλα είχε μπει στη transfer list του τεχνικού διευθυντή του Άρη, Ρουμπέν Ρέγιες, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ισπανία κι επιδίδεται σε κατ΄ιδίαν επαφές.

Ο Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής ήταν διακαής πόθος του μεταγραφικού...εγκεφάλου του Άρη, ωστόσο η υπόθεσή του είχε υψηλό δείκτη δυσκολίας την θερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο λόγος;

Η Γρανάδα είχε ξοδέψει 2,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Ελλάς Βερόνα τον Ιανουάριο του 2024 και είχε τοποθετήσει ρήτρα πώλησης 10 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Χόνγκλα δεν έδειχνε αρχικά διάθεση να αφήσει την Ισπανία και να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Το συμβόλαιό του με τη Γρανάδα λήγει το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που καθιστούσε το deal πολύπλοκο, καθώς ο Ρέγιες έπρεπε να κινηθεί με διπλή τέχνη: τόσο στις διαπραγματεύσεις με τη Γρανάδα για την επίτευξη μιας ρεαλιστικής συμφωνίας, όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή κάτι που δεν κατέστη δυνατό να συμβεί εκείνη την περίοδο.

Εσχάτως, οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρκετά και όλα δείχνουν πως ο Μάρτιν Χόνγκλα οδεύει προς deal, με τον Άρη να καταφέρνει κλείσει μια (πολύπλοκη) υπόθεση που υπήρχε τους τελευταίους έξι μήνες στην ατζέντα του.