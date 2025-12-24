Παναθηναϊκός: Γιορτή με τον Πανάθα για το κλείσιμο του έτους!

Την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν το 2025 με τον Πανάθα και όμορφες εκπλήξεις θα έχουν οι μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε μια πολύ ωραία ενέργεια για τους μικρούς της φίλους, διοργανώνοντας μια όμορφη εκδήλωση που θα λάβει χώρα το μεσημέρι (13:00) της 30ης Δεκεμβρίου, στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ.

Εκεί, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Πανάθα, την μασκότ δηλαδή της ομάδας, ενώ θα κερδίσουν διάφορα δώρα και θα απολαύσουν όμορφες εκπλήξεις, ώστε να κλείσει με τον καλύτερο και πιο... Παναθηναϊκό τρόπο το 2025.

Η ανακοίνωση:

«Οι μικροί φίλοι (μέχρι 12 ετών) του Παναθηναϊκού την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 13:00 στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον αγαπημένο τους Πανάθα.

Πολλά δώρα και εκπλήξεις περιμένουν τους λιλιπούτιους φίλους της ομάδας μας στην γιορτή του Πανάθα.

Για την παρουσία σας στην εκδήλωση θα πρέπει να κλείσετε τις προσκλήσεις σας μέσα από την Ticketmaster (ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ). Ο αριθμός των προσκλήσεων είναι περιορισμένος.

Η δυνατότητα αγοράς θα αφορά συνδυασμούς εισιτηρίων έως τέσσερα (4) συνολικά, με τους ακόλουθους τρόπους:

1 ενήλικας + έως 3 παιδιά

2 ενήλικες + εως 2 παιδια.

Μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού σας περιμένουμε για να κλείσουμε το 2025 με τα πιο πράσινα χαμόγελα».