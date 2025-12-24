Αηδιασμένος ο Σπάθας από τις… αδικίες κατά του Ολυμπιακού: «Ανίκανοι και προκλητικοί, βυθίζετε στο σκοτάδι το ποδόσφαιρο»!

Ο άνθρωπος που καθιέρωσε το «Ο Ολυμπιακός και το Αιγάλεω να κερδάνε και όλοι οι άλλοι να πάνε να γαμ…» είναι αηδιασμένος μετά τις απώλειες του Ολυμπιακού ριχνοντας ευθύνες στην ΕΠΟ και τον Λανουά.

Ο Γιάννης Σπάθας με την ιδιότητα του πρόεδρου της ΕΠΣ Πειραιά, επιτέθηκε στον Λανουά κάνοντας λόγο για «συστημική επιτροπή διαιτησίας», μια δήλωση που προφανώς μοιάζει με… έπαινο για τη σημερινή ΚΕΔ.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Γιάννη Σπάθα, πατέρα του Ηλία Σπάθα που μεσουρανούσε στα ελληνικά γήπεδα ως διαιτητής και πλέον ως… τηλεκριτικός.

Αναλυτικά:

«Και οι κρίνοντες… κρίνονται.

Έπεσαν οι μάσκες, εκτός από ανίκανοι είναι και προκλητικοί.

Από αρμόδιοι έγιναν αναρμόδιοι.

Σε λίγο θα ζητήσουν και τα ρέστα για τις δικές τους αποτυχημένες επιλογές. Μια ελληνική παροιμία λέει, ΛΑΝΟΥΑ κερνάει ΛΑΝΟΥΑ πίνει.

O αμειβόμενος Πρόεδρος της ΕΠΟ εθελοτυφλεί απέναντι στον παχυλά αμειβόμενο Γάλλο αρχιδιαιτητή ο οποίος καταστρατήγησε τον κανονισμό διαιτησίας, τον έκανε εργαλείο εκμετάλλευσης και τον αξιοποίησε ως πλυντήριο ξεπλύματος της άθλιας διαιτητικής εικόνας του φετινού πρωταθλήματος. Συστημική έχετε κάνει την επιτροπή διαιτησίας και οργανωμένα την χρησιμοποιείτε για μικροπολιτική. Βυθίζετε στο σκοτάδι το ήδη πληγωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι στιγμές χρειάζονται φως.

Εφόσον δεν μπορείτε και δεν το αντιλαμβάνεστε καλύτερα θα ήταν είτε να δείτε τα πράγματα αλλιώς, είτε να αποχωρήσετε».