Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Χόνγκλα ο Άρης!

Το «ζεστό» ενδιαφέρον του Άρη για τον Μάρτιν Χόλγκα έχει μετατραπεί σε προχωρημένες συζητήσεις και ο Καμερουνέζος βρίσκεται πολύ κοντά στους «κιτρινόμαυρους».

Οι άνθρωποι του Άρη έχουν στοχεύσει στην απόκτηση του 27χρονου μέσου, με τον Ρούμπεν Ρέγες να γνωρίζει τον ποδοσφαιριστή και να έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία για τον φέρει στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Χόλγκα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Γρανάδα, με την οποία έχει καταγράψει μόνο τέσσερις συμμετοχές την φετινή σεζόν.

Η ισπανική ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει δανεικό με οψιόν αγοράς, καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στο εσωτερικό του συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το φλερτ των δύο πλευρών είχε ξεκινήσει το περασμένο καλοκαίρι, όμως η απόκτηση του δεν προχώρησε λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων που έκαναν την εμφάνιση τους.

Μένει να δούμε, αν η δεύτερη απόπειρα του Άρη να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Χόνγκλα καταλήξει σε happy end...