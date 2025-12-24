Οι παίκτες της Άρσεναλ ξέσπασαν στα γέλια μετά την ρισκαδόρικη επιλογή του Κέπα στα πέναλτι! (vid)

Σε γέλια ξέσπασαν ορισμένοι παίκτες της Άρσεναλ μετά την πρόκριση τους στα πέναλτι απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας!

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Carabao Cup, με τον Κέπα να κρίνει τον νικητή στην διαδικασία των πέναλτι με σκορ 8-7.

Ωστόσο, η κάμερα έπιασε του συμπαίκτες του να ξεσπούν σε γέλια κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Όπως αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, ο λόγος πίσω από την συγκεκριμένη εξέλιξη είναι η ρισκαδόρικη επιλογή που πήρε ο Κέπα, επιλέγοντας να πέφτει μόνο στην δεξιά πλευρά μετά το 5-5.

Μια επιλογή που είχε ως στόχο να παίξει με το μυαλό των ποδοσφαιριστών της Κρίσταλ Πάλας και που τελικά τον δικαίωσε!

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