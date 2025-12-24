«Πρόταση 7 εκατ. ευρώ του Παναθηναϊκού για Μανδά – Η απάντηση της Λάτσιο»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο να έκανε επίσημη κρούση στη Λάτσιο για τον Χρήστο Μανδά.

Ο Χρήστος Μανδάς είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, από τη στιγμή που ο παίκτης δεν βρίσκει χρόνο συμμετοχής στη Λάτσιο. Στην Ιταλία ασχολούνται με τον επόμενο σταθμό του, καθώς ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Γιουβέντους, ενώ η εφημερίδα «Corriere dello Sport» αποκαλύπτει πρόταση του Τριφυλλιού για τον 24χρονο τερματοφύλακα.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση 7 εκατ. ευρώ στη Λάτσιο για τον Μανδά. Ωστόσο, η απάντηση του Κλαούντιο Λοτίτο ήταν αρνητική, καθώς θεώρησε ότι η προσφορά είναι πολύ χαμηλή. Μάλιστα, οι «λατσιάλι» αναμένεται να συζητήσουν προτάσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα γκολκίπερ.

