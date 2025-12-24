Κέπα για την πρόκριση της Άρσεναλ στα πέναλτι: «Ήταν μια άμεση αλλαγή νοοτροπίας και λειτούργησε»

Ο Κέπα Αριθαμπαλάγα υπογράμμισε ότι χρειάστηκε να αλλάξει άμεσα νοοτροπία, μετά την ισοφάριση της Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, όπου με καθοριστική απόκρουση χάρισε στην Άρσεναλ την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup.

Οι «κανονιέρηδες» πήραν προβάδισμα στο 80ό λεπτό με αυτογκόλ του Μαξάνς Λακρουά, ωστόσο ο Μαρκ Γκέχι ισοφάρισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, οδηγώντας την αναμέτρηση στη «ρώσικη ρουλέτα». Εκεί, ο Ισπανός τερματοφύλακας απέκρουσε το πέναλτι του Λακρουά, με την Άρσεναλ να επικρατεί με 8-7 και να «κλειδώνει» την παρουσία της στους «4».

«Συναισθηματικά πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και δυνατός. Όταν δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό και το παιχνίδι πηγαίνει στα πέναλτι, πρέπει να είσαι 100% έτοιμος για να διαβάσεις και να αποκρούσεις», δήλωσε ο Αριθαμπαλάγα στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. «Ήταν μια άμεση αλλαγή νοοτροπίας και λειτούργησε. Αξίζουν συγχαρητήρια και οι συμπαίκτες μου, εκτέλεσαν εξαιρετικά πέναλτι και μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω την απόκρουση».