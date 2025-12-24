ΑΕΛ Novibet: Στην έξοδο Τσάκλα και Ατανάσοφ

Παρά τις διαψεύσεις των τελευταίων ημερών, θα υπάρξουν αποχωρήσεις από την ΑΕΛ Novibet.

Τη μεταγραφική της ενίσχυση ετοιμάζει η ΑΕΛ Novibet, αλλά θα υπάρξουν και αποχωρήσεις από το ρόστερ. Δύο είναι οι παίκτες που βρίσκονται στην έξοδο, καθώς οι Σοφιάν Τσάκλα και Γιάνι Ατανάσοφ αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν.

Ο 32χρονος Μαροκινός κεντρικός αμυντικός μέχρι το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό δεν είχε χάσει ούτε λεπτό συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ωστόσο φέρεται να ζήτησε να αποχωρήσει από τους «βυσσινί».

Το ίδιο φαίνεται πως θα συμβεί και τον Σκοπιανό χαφ, ο οποίος δεν παίζει πολύ στα τελευταία παιχνίδια.

