Μεγάλο διπλό των Νετς στη Φιλαδέλφεια

Οι Μπρούκλιν Νετς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς επικρατώντας με 106-114.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με τις δύο ομάδες να κλείνουν την περίοδο στην ισοπαλία (27-27), όμως οι Νετς με επί μέρους 30-36 πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +6 (57-63).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 20-26 ανέβασαν την διαφορά στο +12 (77-89), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη τους.

Στην τέταρτη περίοδο οι Σίξερς επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, όμως όταν «ξύπνησαν» ήταν αργά, με τους Νετς να φεύγουν από την Φιλαδέλφεια με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 28 πόντους και 5 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Τζοέλ Εμπίιντ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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