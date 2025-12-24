Στην Pole Position για Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι!

H Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντουάν Σεμένιο, μετά τις επαφές που είχαν οι άνθρωποι της με τον Γκανέζο επιθετικό.

Ο Σεμένιο αποτελεί μεταγραφικό στόχο αρκετών ομάδων της Premier League, όμως οι «Πολίτες» βρίσκονται πλέον στην pole position, αφού ο 25χρονος ποδοσφαιριστής προτιμάει να μετακινηθεί στην Σίτι.

Οι ιθύνοντες των «Σίτιζενς», μάλιστα μέσα στην εβδομάδα θα έχουν επαφές με τους ανθρώπους της Μπόρνμουθ για να κλείσουν το deal αλλά και να βρουν την χρυσή τομή για την καταβολή του ποσού που απαιτείται για την μεταγραφή.

Το συμβόλαιο του Σεμένιο προβλέπει οψιόν αγοράς 65 εκατ. ευρώ μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, όμως στην Σίτι θέλουν να δώσουν αυτό το ποσό σε δόσεις και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Μπόρνμουθ.