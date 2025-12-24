Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA και το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

Σκληρά λόγια χρησιμοποίησε ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν κατά της FIFA και του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο. Το έκανε, σε συνέντευξή στον «Guardian», όταν κλήθηκε να μιλήσει για το «βραβείο ειρήνης» που δόθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Ήταν ασεβές και ανεύθυνο. Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Με εξέπληξε το γεγονός ότι άρχισε να σκέφτεται έτσι, πολύ πολιτικά, εμμονικά με τους πολιτικούς και όλες αυτές τις συζητήσεις.

Δεν ήταν έτσι στην αρχή. Όλα είχαν να κάνουν με το ποδόσφαιρο και τους ποδοσφαιριστές. Έπρεπε να επαναφέρουμε τη FIFA σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό κάναμε. Αργότερα άρχισε να πηγαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση», είπε και πρόσθεσε:



«Ο Τζιάνι ήταν πάντα υπεύθυνος, αλλά τώρα δεν έχει επίγνωση του τι κάνει στον εαυτό του και στη FIFA. Νόμιζε ότι έκανε το καλύτερο, και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να είναι πολιτική οργάνωση, αλλά τώρα που το κάνει, είναι ντροπή.

Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αρνηθεί όλα τα καλά πράγματα που έχει κάνει, και όχι επειδή ήμουν εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι ο δρόμος έχει χαθεί. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται όλα με αυτή την γελοία πράξη. Και λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι για τη FIFA, λυπάμαι για αυτόν, λυπάμαι για το ποδόσφαιρο».