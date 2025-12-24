H Λανς ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαϊνταρά από την Λειψία

Η Λανς αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη του φετινού γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς μετά από 16 αγωνιστικές προπορεύεται στην κατάταξη, ένα βαθμό μπροστά από την πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχο του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου βλέπουν μία ευκαιρία να διεκδικήσουν μία σπουδαία διάκριση και, στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισαν να ενισχύσουν την ομάδα με την απόκτηση του Αμαντού Χαϊντάρα από τη Λειψία.

Ο 27χρονος μέσος αγωνίζεται στους «κόκκινους ταύρους» από το 2019, αλλά φέτος έχει τεθεί εκτός πλάνων και δεν έχει παίξει ούτε σε ένα επίσημο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα. Ο Χαϊντάρα υπέγραψε συμβόλαιο με τη Λανς ως το 2029, ενώ, σύμφωνα με την "Equipe", η μεταγραφή του κόστισε μόλις 3 εκατ. ευρώ.

Ο Χαϊντάρα θα καθυστερήσει πάντως να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, καθώς βρίσκεται στο Μαρόκο για να αγωνιστεί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με την εθνική ομάδα του Μάλι, στην οποία αγωνίζεται ακόμη ένας ποδοσφαιριστής της Λανς, ο Μαμαντού Σανγκαρέ.