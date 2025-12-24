Σημαντικό πλήγμα με Μπρούνο Φερνάντες στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Άσχημα τα νέα για τους «Κόκκινους διαβόλους» που χάνουν τον ηγέτη τους για ένα μήνα τουλάχιστον λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγες ημέρες πριν από την διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων για τις διακοπές των Χριστουγέννων, με τον Μπρούνο Φερνάντες, που τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στο παιχνίδι απέναντι στην Άστον Βίλα και αποχώρησε νωρίς στο παιχνίδι.

Οι εξετάσεις του 31χρονου χαφ έδειξαν ότι θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ αναμένεται να απουσιάσει και από το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην “συμπολίτισσα” Σίτι, που είναι προγραμματισμένο για τις 17/1, 14:30 και δίνει μάχη για να προλάβει το επόμενο ντέρμπι, στο «Emirates» απέναντι στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα (25/1, 18:30).

Την απουσία του Πορτογάλου χαφ αναμένεται να κληθεί να καλύψει ο Κόμπι Μέινου, που βρίσκεται σε αναζήτηση αγωνιστικών λεπτών τη φετινή σεζόν και είχε εξεταστεί μέχρι και η αποχώρησή του στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να πάρει περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό, μέχρι φυσικά τον τραυματισμό του αρχηγού της Γιουνάιτεντ.