Ο Κέπα έστειλε την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Carabao Cup

Μετά από ένα τρομερό παιχνίδι στο «Emirates» η Άρσεναλ χρειάστηκε τα πέναλτι για να λυγίσει την Κρίσταλ Πάλας και να πάρει την πρόκριση για τους «4» του Carabao Cup.

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν το σκορ στο 80΄ με αυτογκόλ του Λακρουά, όμως ο Μάρκ Γκουέι ισοφάρισε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έτσι το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου μετά από 15 διαδοχικές εύστοχες εκτελέσεις, ο Κέπα απέκρουσε το σουτ του μοιραίου Λακρουά και η Άρσεναλ πήρε το «εισιτήριο» για την τετράδα όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλή αναμέτρηση την Τσέλσι σε ένα κλασικό λονδρέζικο ντέρμπι.