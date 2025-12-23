Κουβεντίδης: «Ο κόσμος ξέρει τι μπορεί να φέρει ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ»

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ, δίνοντας μεγάλη συνέντευξη για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Δικέφαλο.

Ο Γιώργος Κουβεντίδης, μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την μεταγραφική ενίσχυση του Δικεφάλου αλλά και τον Ιβάν Σαββίδης, τονίζοντας ότι ο κόσμος ξέρει τι μπορεί να προσφέρει ο ισχυρός άνδρας των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Εμείς θέλαμε νίκη, θέλαμε τρεις βαθμούς, θέλαμε να δείξουμε σε ένα ακόμα παιχνίδι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία είναι στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας και αυτή τη σεζόν όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στοχεύει στην κατάκτηση τίτλων, πρωτάθλημα και Κύπελλο και να πάμε μακριά στην Ευρώπη. Η εμφάνιση της ομάδας ήταν ακόμα μια εμφάνιση, όχι η μόνη που έδειξε πως αυτή η ομάδα έχει δικαίωμα να στοχεύει ψηλά και ο κόσμος έχει δικαίωμα να περιμένει αρκετά πράγματα».

Για το που αδίκησε ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του: «Καμιά ομάδα δεν παίζει μόνη της και καμία δεν παίζει με σπασμένα τα φρένα. Όλες οι ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο, αν δεν προσέξεις, όσο κοινότυπο κι αν ακούγεται μπορείς να χάσεις βαθμούς. Μιλώντας για το 1ο μισό της σεζόν αυτής πολλοί θα σταθούν σε ένα κακό απόγευμα σε μια κακή ήττα που κάναμε στη Λιβαδειά για το Κύπελλο.

Είναι δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα, αυτό της Τρίπολης και ένα παιχνίδι στο οποίο χάσαμε δύο βαθμούς και μας λείπουν αυτοί οι βαθμοί, είναι στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, απέναντι σε μια καλή ομάδα. Χάσαμε εκεί δύο βαθμούς και κάνεις ένα πρόχειρο ταμείο και λες αν είχα αυτούς τους βαθμούς.

Για το ματς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα: «Να σας πω ότι αυτό που πολλοί είπαν και ακόμα λέγεται, πως αν εκείνο το βράδυ, κάτι θα γινόταν με τον προπονητή. Βέβαια με τα αν κανείς δεν γράφει ιστορία. Κι εμείς το ακούγαμε πως αν δεν είχαμε κερδίσει κάτι θα γινόταν με τον προπονητή. Να σας πω ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Η σχέση του ΠΑΟΚ με τον προπονητή του δεν στηρίζεται σε ένα αποτέλεσμα.

Μετά από εκείνο το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έστριψε και ξεκίνησε την ανοδική του πορεία. Ένας από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την παρουσία τα τελευταία χρόνια, αλλά και φέτος, είναι το γεγονός πως ο προπονητής μας είναι εδώ για 7η χρονιά, με μια διακοπή βεβαίως. Αυτό δείχνει πως αυτή η σχέση δεν κρίνεται από ένα δυο αποτελέσματα. Κι επειδή μιλήσατε για μια κρίση, ήταν ξεκάθαρο πως ήταν μια κρίση αποτελεσμάτων κι όχι αγωνιστική.

Η ομάδα έπαιζε καλά, ακόμα και στην Τρίπολη από το 75΄και μετά ο ΠΑΟΚ έχασε αυτά που λέμε δεν χάνονται. Ακόμα και σε ματς που δεν κερδίσαμε, η ομάδα δεν έπαιξε άσχημα. Για αυτό λέω πως ήταν κρίση αποτελεσμάτων. Σε εκείνο το παιχνίδι έκανε τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει η ομάδα τα πάνω της. Ο ΠΑΟΚ λειτούργησε όπως σε όλα τα παιχνίδια, μια προετοιμασία για το παιχνίδι.

Εμείς σε αυτή την ομάδα πιστεύουμε από το καλοκαίρι, ακόμα και σε μια περίοδο που ίσως πολλοί να μην πίστευαν και να μην τους έπειθε ότι φέτος μπορεί σε μια σημαντική χρονιά όπως αυτή των 100 χρόνων να διεκδικήσει μεγάλους στόχους, εμείς ήμασταν σίγουροι από το καλοκαίρι πως η ομάδα θα έχει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Το καλοκαίρι έγιναν καλές κινήσεις, έχουμε έναν προπονητή που είναι εδώ πολλά χρόνια, μας ξέρει και τον ξέρουμε. Γνωρίζαμε πως φτιάχναμε ένα δυνατό ρόστερ για να διεκδικήσει με ένταση τους στόχους.

Ακόμα και τις δύσκολες βραδιές το πιστεύαμε. Δεν είναι συγκυριακή η θέση που έχει ο ΠΑΟΚ και είναι τόσο κοντά στην κορυφή. Οι εμφανίσεις, η παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη και η βαθμολογική της θέση το δείχνει αυτό το ρόστερ μας είναι γεμάτο από ποιότητα-προσωπικότητα και χαρακτήρα και αυτό καμιά φορά μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Για τις μεταγραφές: «Επειδή αναφέρατε τον Ζαφείρη είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να βρούμε τέτοια μεταγραφή πρέπει να πάμε στις εποχές Τζιοβάνι και Ζάχοβιτς. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος με την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη. Μεταγραφικά έχουμε ήδη κινηθεί, όπως είπατε έχουμε συμφωνήσει με τον Γερεμέγεφ, ένας παίκτης που ήθελε ο προπονητής γιατί έχει χαρακτηριστικά που χρειάζεται. Δεν έχουμε τελειώσει, η προσπάθεια για ενίσχυση συνεχίζεται.

Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να γεμίσει περισσότερο το ρόστερ του, έτσι ώστε ο προπονητής να έχει όλα τα όπλα που χρειάζεται στις θέσεις που έχει επισημάνει, έτσι ώστε στο 2ο μισό να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί και να διεκδικήσει τους στόχους της. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για τις θέσεις. Το ρόστερ χρειάζεται κάποια πράγματα, δεν θα σας πω τις θέσεις θα σας πω ότι δεν έχουμε τελειώσει μεταγραφικά».

Για τον Ιβάν Σαββίδη: «Κοιτάξτε, ο Ιβάν Σαββίδης για εμάς υποδηλώνει παρουσία κάθε μέρα, ασχολείται με τον ΠΑΟΚ σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα του έχει αρκετές ώρες ΠΑΟΚ κάθε μέρα, για εμάς είναι παρών, μπορεί να μην έχει πάντα φυσική παρουσία, αλλά τον νιώθουμε δίπλα μας, η ομάδα και ο προπονητής τον νιώθουν δίπλα τους. Όλα αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ και δεν γίνονται το τελευταίο εξάμηνο, γίνονται σε μια μεγάλη διάρκεια έχουν την υπογραφή του και υποδηλώνουν ξεκάθαρα πως ο Ιβάν Σαββίδης είναι εδώ και είναι εδώ για να κάνει τον ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό σε όλα τα επίπεδα.

Μιλάμε τόση ώρα για μεταγραφές, αλλά μη ξεχνάμε πως το 2025 ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε το νέο προπονητικό κέντρο και ευελπιστούμε σε ένα εύλογο χρονικό θα μπορέσει η ομάδα να μετακομίσει εκεί και έχει μπει στις ράγες το θέμα του γηπέδου, που ποτέ δεν υπήρχε αμφιβολία ποιος θα το κάνει, θα το κάνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος που επί 13 χρόνια έχει τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και τον έχει κάνει ομάδα υψηλών απαιτήσεων και διεκδικεί με ένταση του τίτλους.

Κι επειδή ξεκίνησε η εκπομπή με το θέμα του Λανουά, να θυμίσω ότι δεν έγιναν μόνα τους όσα ζούμε σήμερα σε επίπεδο διαιτησίας δεν έγιναν μόνα τους ένα πρωί. Κάποιοι πολέμησαν για το ελληνικό ποδόσφαιρο πριν από μια δεκαετία για να έχει δικαίωμα ο καθένας να κερδίσει τον καθένα. Στα προηγούμενα 87 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όσους τίτλους κέρδισε τα τελευταία 13.

Έχω την αίσθηση πως για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκφράζεται άμεσα στην Τούμπα, εκεί κατάλαβαν όλοι τι είναι και τι σημαίνει Ιβάν Σαββίδης. Στο γήπεδο ο κόσμος εκφράζεται με το πρόσωπο και τη φωνή, χωρίς… κουκούλες και αυτό το μήνυμα η Τούμπα το έστειλε και φέτος. Ο κόσμος ξέρει και είναι σίγουρος τι μπορεί να φέρει ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ».

Για τη Νέα Τούμπα: «Το θέμα του γηπέδου έχει μπει στις ράγες, είμαστε στη διαδικασία σύστασης της εταιρείας ειδικού σκοπού η οποία θα υπογράψει με τον ΑΣ ΠΑΟΚ, με τον οποίο υπάρχει πλήρη συμφωνία. Μόλις αυτή συσταθεί θα πέσουν οι υπογραφές και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την κατασκευή του γηπέδου, θα τρέξουμε για να έχει ο ΠΑΟΚ ένα νέο σύγχρονο γήπεδο που δικαιούται και του αρμόζει».