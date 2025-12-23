Μπήκε με το δεξί στο Κύπελλο η Μπεσίκτας εναντίον της Φενέρμπαχτσε

Μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη πήρε η Μπεσίκτας εναντίον της Φενέρμπαχτσε, με 2-1 στο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής της τρίτης φάσης του Κυπέλλου Τουρκίας.

Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Βάτσλαβ Τσέρνι, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, δίνοντάς της το «διπλό» με γκολ στις καθυστερήσεις.

Η Μπεσίκτας πήρε το προβάδισμα στο 33ο λεπτό, όταν ο Τσέρνι πήρε την ασίστ του Έιμπραχαμ και με όμορφο τελείωμα νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-1.

Η Φενέρμπαχτσε απάντησε άμεσα και στο 43’ ισοφάρισε, με τον Ασένσιο να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι, κάνοντας το 1-1 πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε και έμοιαζε πως οι δύο ομάδες θα αρκεστούμ με την ισοπαλία. Ωστόσο, στο 90+1’ ο Τσέρνι χτύπησε ξανά, σκοράροντας για δεύτερη φορά, γράφοντας το τελικό 1-2.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μπεσίκτας ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου.