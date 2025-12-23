Οκτώ συλλήψεις σε υπόθεση μεταπώλησης εισιτηρίων στο Κόπα Άφρικα

Οκτώ άτομα, ύποπτα για συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας σχέδιο μεταπώλησης εισιτηρίων του 35ου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (21/12-18/1), συνελήφθησαν σήμερα (23/12) στο Μαρόκο.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Hespress, «υπηρεσίες πληροφοριών πληροφορικής» εντόπισαν αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσέφεραν εισιτήρια για μεταπώληση «σε τιμές που υπερέβαιναν κατά πολύ την αξία τους» κατά «παραβίαση του νόμου», γεγονός που οδήγησε στην έναρξη ερευνών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αγκαντίρ, στο Μαρακές και στο Ραμπάτ, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Η έρευνα συνεχίζεται για τη σύλληψη» άλλων ατόμων «που ενδεχομένως εμπλέκονται», σύμφωνα με το μαροκινό μέσο ενημέρωσης Le360, το οποίο αναφέρει ότι οι συλληφθέντες έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Να σημειωθεί ότι παρόλο που ο εναρκτήριος αγώνας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μεταξύ Μαρόκου και Κομορών (2-0) διαφημίστηκε ως sold out, 60.180 θεατές παρακολούθησαν, αφήνοντας 9.320 θέσεις κενές στο στάδιο Moulay Abdellah στο Ραμπάτ, γεγονός που προκάλεσε πολλά ερωτήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2030 το Μαρόκο, θα γίνει η δεύτερη αφρικανική χώρα που θα φιλοξενήσει Παγκόσμιο Κύπελλο, 20 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική, από κοινού με την Ισπανία και την Πορτογαλία.