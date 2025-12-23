Επίσημα στη Λυόν ο Έντρικ (vid)

Με ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο βίντεο παρουσίασαν τον ταλαντούχο επιθετικό οι επτάκις πρωταθλητές Γαλλίας.

Η άφιξη του Έντρικ στη Λιόν, η οποία αναμενόταν εδώ και μέρες, ανακοινώθηκε σήμερα (23/12) από τον γαλλικό σύλλογο. Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και υπέγραψε ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι, δίχως ρήτρα αγοράς.

Η ανακοίνωση: «Η Λιόν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την άφιξη, με πληρωτέο δανεισμό έως και 1 εκατ. ευρώ, του Βραζιλιάνου διεθνούς επιθετικού Έντρικ μέχρι το τέλος της σεζόν».