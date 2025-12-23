Νίκη του Κονγκό επι του Μπενίν

Ξεκίνημα με νίκη για το Κονγκό στο Κόπα Άφρικα, καθώς χάρη σε γκολ του Μπονγκόντα επικράτησε του Μπενίν με σκορ 1-0.

H ΛΔ Κονγκό, ένα από τα φαβορί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025, εξασφάλισε μια οριακή νίκη στον εναρκτήριο αγώνα του, νικώντας το Μπενίν με 1-0 στο Ραμπάτ, πριν αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.

Κυριαρχώντας στην αρχή άνοιξε γρήγορα το σκορ με τον τον επιθετικό της Σπαρτάκ Μόσχας Θίο Μπονγκόντα (16ο λεπτό). Υπό την πίεση του Μπενίν , οι Κονγκολέζοι είχαν αρκετές ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ο -πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού- Σεντρίκ Μπακάμπου διπλασίασε το προβάδισμα, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ (51ο λεπτό).

Αυτή η οριακή νίκη επιτρέπει στη ΛΔ Κονγκό του Γάλλου Σεμπαστιάν Ντεζάμπρ, να πάρει προσωρινά το προβάδισμα στον 4ο όμιλο, εν αναμονή του αγώνα μεταξύ Σενεγάλης και Μποτσουάνα στην Ταγγέρη (έναρξη στις 17:00).