Στο επίκεντρο των μεγάλων της Premier League ο Σεμένιο

Ο Αντουάν Σεμένιο της Μπόρνμουθ εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία.

Με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, ο παίκτης της Μπόρνμουθ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Premier League.

Όπως α αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τέσσερις μεγάλες ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος είναι ήδη σε επαφή με την πλευρά του 25χρονου εξτρέμ από την Γκάνα, ο οποίος αναμένεται να πάρει την τελική του απόφαση για το μέλλον του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν οι πρώτοι σύλλογοι που επικοινώνησαν με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, με τη Λίβερπουλ να ακολουθεί και την Τσέλσι να μπαίνει πιο πρόσφατα στη διεκδίκησή του.