Καλαμάτα: «Διευθετημένο το ζήτημα - Κανένα θέμα ανάκλησης της άδειας συμμετοχής»

Την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2 ανακάλεσε το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ, ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας δεν ανησυχούν για κάτι, καθώς τονίζουν πως το θέμα είναι ήδη διευθετημένο.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Ωστόσο, οι άνθρωποι της Καλαμάτας δεν έχουν λόγω να ανησυχούν, καθώς όπως τονίζουν εν λόγω «ζήτημα» αποτελεί απόρροια του μεταγραφικού ban που είχε επιβληθεί προσωρινά στην Μαύρη Θύελλα από τη FIFA. Μια υπόθεση που διευθετήθηκε άμεσα από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Γιώργο Πρασσά, και η ποινή απαγόρευσης μεταγραφών είχε αρθεί άμεσα.



Έτσι, από τη στιγμή έχει διευθετηθεί το πρόβλημα, τότε θεωρείται λήξαν. Κάτι που σημαίνει πως άμεσα, σε δεύτερο βαθμό, η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει, άρα και θα μπορεί να κάνει κανονικά μεταγραφές.