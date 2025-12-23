Προπονητής Εσπανιόλ: «Θέλουν αποτελέσματα χωρίς προσθήκες, σαν να θέλω εγώ μαλλιά»

Ο προπονητής της Εσπανιόλ είδε με χιούμορ τις απαιτήσεις που έχει η ομάδα του με τις πολύ καλές εμφανίσεις της.

Η Εσπανιόλ είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν στην LaLiga, αφού είναι στην πέμπτη θέση μετά και τη χθεσινή νίκη της επί της Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» (1-2). Ο προπονητής της ομάδας, είπε να κατεβάσει λίγο τους τόμους.

«Στην ομάδα είναι λίγο-πολύ οι ίδιοι παίκτες με πέρυσι. Ανεβήκαμε με πολλούς νέους παίκτες και μερικές φορές αυτό είναι δύσκολο. Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα χωρίς να ξοδέψει ούτε δεκάρα. Αυτό είναι σαν να θέλω μαλλιά χωρίς να ξοδέψω ούτε δεκάρα. Είτε πληρώνεις, είτε δεν υπάρχει άλλος δρόμος», τόνισε ο προπονητής της Εσπανιόλ.