Καρπόφ: «Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει πρόταση για Ντρκούσιτς»

Συνέχεια στις αποκαλύψεις των Σλοβένων περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον Βάνια Ντρκούσιτς δίνουν οι Ρώσοι, με τον Ιβάν Καρπόφ να σημειώνει πως οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζουν την κίνησή τους.

Όπως διαβάσατε από το πρωί της Τρίτης (23/12) μέσα από το SDNA, οι Σλοβένοι φέρνουν στο τραπέζι του ΠΑΟΚ ένα πολύ γνώριμο πρόσωπο και συγκεκριμένα τον Βάνια Ντρκούσιτς, που είχε απασχολήσει το καλοκαίρι του 2024 τους Θεσσαλονικείς.

Με νεότερο «χτύπημα», ο Ιβάν Καρπόφ επανέρχεται στο θέμα με πληροφορίες από τη Ρωσία, σημειώνοντας πως ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει πρόταση στη Ζενίτ σχετικά με τον Ντρκούσιτς.

Μάλιστα, αναφέρει πως η περίπτωση του Εράκοβιτς δεν προχώρησε, καθώς οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές για τον Σέρβο στόπερ και δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε ανταλλαγή με τον Τσάλοβ.

Από την άλλη όμως, φαίνεται πως η περίπτωση του Ντρκούσιτς φαντάζει πιο εφικτή για τους Θεσσαλονικείς, καθώς η Ζενίτ είναι θετική να τον αφήσει να αποχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη.