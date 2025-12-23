«Η Γκρέμιο θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς τον Τετέ - Προτιμά άμεση πώληση ο Παναθηναϊκός»

Ο Τετέ είναι το μεγάλο όνειρο της Γκρέμιο για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ στα «θέλω» των Βραζιλιάνων και του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως η Γκρέμιο θέλει να αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον Τετέ, βάζοντας στην πρότασή της και οψιόν αγοράς ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκος από την πλευρά του φέρεται να προτιμά μια άμεση πώληση, γεγονός που δυσκολεύει πολύ το ενδεχόμενο συμφωνίας.
#Grêmio | 🚨 BASTIDORES: O Grêmio tentará o empréstimo com opção de compra de Tetê junto ao Panathinaikos, da Grécia.— Kaliel (@Kaliel_Dorneles) December 23, 2025
Negócio é considerado muito difícil. O clube grego tem preferência de vender em definitivo o atacante Tetê. pic.twitter.com/dEEdWrDnCf