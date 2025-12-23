«Η Γκρέμιο θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς τον Τετέ - Προτιμά άμεση πώληση ο Παναθηναϊκός»

Για την απόκτηση του Τετέ ενδιαφερεται η Γκρέμιο, με τους Βραζιλιάνους να θέλουν να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο στον Παναθηναϊκο προτιμούν μία άμεση πώληση, σύμφωνα με ρεπορτάζ..

Ο Τετέ είναι το μεγάλο όνειρο της Γκρέμιο για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ στα «θέλω» των Βραζιλιάνων και του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως η Γκρέμιο θέλει να αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον Τετέ, βάζοντας στην πρότασή της και οψιόν αγοράς ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκος από την πλευρά του φέρεται να προτιμά μια άμεση πώληση, γεγονός που δυσκολεύει πολύ το ενδεχόμενο συμφωνίας.