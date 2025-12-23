Ρούνεϊ: Ο «Κάντε ήταν ο καλύτερος μέσος στον κόσμο»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ χαρακτήρισε τον Ενγκολό Καντέ ως τον καλύτερο μέσο στον κόσμο την περίοδο που έπαιζε με την φανέλα της Τσέλσι.

Ο άλλοτε παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Έβερτον, ανέφερε πως ο Γάλλος μέσος την εποχή που αγωνιζόταν στην Τσέλσι είχε όλο το πακέτο και ήταν ο κορυφαίος στην θέση του.

«Για μένα, ήταν ο καλύτερος μέσος στον κόσμο. Στον τελικό του Champions League το 2021, έκανε μια τέλεια εμφάνιση. Τα έκανε όλα. Οίεση, σωστή τοποθέτηση, παιχνίδι ανάμεσα στις γραμμές, διέκοπτε τις επιθέσεις του αντιπάλου και έδινε ώθηση μπροστά στην επίθεση.

Το βλέπαμε αυτό και με τον Γιαγιά Τουρέ, ο οποίος κέρδιζε την μπάλα και ξεχύνονταν μπροστά επιθετικά, και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις αμυντικά.

Ο Καντέ το έκανε αυτό, αλλά ταυτόχρονα προστάτευε την άμυνα όπως ο Κλοντ Μακελελέ. Είναι απίστευτο να έχεις συνδυασμένους αυτούς τους δύο παίκτες, τον Τουρέ και τον Μακελελέ, σε έναν, τον Καντέ.

Στην Τσέλσι, η ενέργειά του ανέβαζε το επίπεδο των υπόλοιπων παικτών. Κάθε φορά που ο Καντέ προωθούνταν στην επίθεση, συχνά έβλεπες δύο ή τρεις παίκτες της Τσέλσι να τον ακολουθούν χωρίς να ανησυχούν μήπως αφήσουν τις θέσεις τους, γιατί ήξεραν ότι αν χανόταν η μπάλα, ο Καντέ θα την κέρδιζε πίσω».