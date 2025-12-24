Fight, believe and never give up: Οι μεγάλες ανατροπές και το μέταλλο νικητή που βγάζει η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ πέτυχε μια σειρά από μεγάλα αποτελέσματα για να κάνει αυτό το επικό «come back» και να βρίσκεται, στην κορυφή της Stoiximan Super League, στους «16» του UEFA Conference League και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Μερικά εξ αυτών μάλιστα, συνοδεύτηκαν από σπουδαιες ανατροπές…

Η Ένωση, από την κατάρα των 9 σερί ηττών σε μεγάλα παιχνίδια, έχτισε προοδευτικά μια ψυχολογία «Impossible is Nothing»! Μέσα από την αγωνιστική της βελτίωση και την πρόοδο που έδειξε, απέκτησε ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και ένα μέταλλο νικητή που ειναι απαραίτητο να διαθέτεις αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και να είσαι ανταγωνιστικόςς στην Ευρώπη. Η ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς το καλοκαίρι πριν την κρίσιμη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και το μότο που μετέφερε στα αποδυτήρια «…πολεμάμε, πιστεύουμε και δεν τα παρατάμε ποτέ» φυτεύτηκε στο μυαλό των ποδοσφαιριστων και έγινε δεύτερη φύση της ΑΕΚ.

Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στο Περιστέρι, στο ματς με την Κηφισιά. Ένα ματς, που ξεκίνησε εφιαλτικά για την Ένωση καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 ενώ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έμεινε και με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Φιλίπε Ρέλβας. Η είσοδος του Γιόβιτς στο ημίχρονο ήταν ο καθοριστικός παράγοντας σε τακτικό κομμάτι για να έλθει η ανατροπή. Ένα άλλο κομμάτι ήταν το πνευματικό. Η Ένωση κόντρα σε όλους και σε όλα κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση βγάζοντας ψυχή, μέταλλο και χαρακτήρα, ισοφαρίζοντας στο 60’ με τον Γιόβιτς και διαμορφώνοντας το τελικό 2-3 με πέναλτι του Μαρίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων!

Σαμσνουνσπόρ - ΑΕΚ 1-2

Αν στην Κηφισιά ο δείκτης δυσκολίας της ανατροπής ήταν υψηλός, στη Σαμψούντα ήταν… επί δέκα λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου. Η Σαμσουνσπόρ, ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι με γκολ στο 4ο λεπτό και η ΑΕΚ είχε ένα προβληματικό πρώτο 45λεπτο χάνοντας και τον Μουκουντί λίγο πριν την ανάπαυλα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όχι μόνον δεν λύγισε, αλλά έβγαλε τέτοια αντίδραση στην επανάληψη που κυριάρχησε ολοκληρωτικά. Γύρισε το ματς με την φανταστική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και το υπέροχο σόλο του Κοϊτά και θα μπορούσε βάσει εικόνας να τελειώσει το παιχνίδι με ένα μεγαλύτερο υπέρ της σκορ από το 1-2. Το εκκωφαντικό πέρασμα από τη Σαμψούντα επιβεβαίωσε πως το: Fight, believe and never give up είχε γινει δεύτερη φύση των παικτών!

ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2

Αναμφίβολα μιλάμε για την πιο σημαντική ανατροπή μέχρι σήμερα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο, αυτά που κρίνονταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν πάρα πολλά και όμως, παρ’ ότι το ματς στράβωσε νωρίς, η ΑΕΚ πέτυχε μια μυθική ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία. Οι Ρουμάνοι στη μια ώρα αγώνα προηγούνταν με 0-2 και είχαν ευκαιρία και για τρίτο γκολ το οποίο αποσόβησε ο… σωτήρας Βίντα πριν ανάψει με το γκολ που πέτυχε μειώνοντας σε 1-2 τη σπίθα ενός come back που στην ολοκληρωση του, εκτόξευσε κυριολεκτικά την ΑΕΚ στην κατάταξη φέρνοντας την από... εκτός 8άδας που βρίσκονταν μέχρι τότε, στην τρίτη θέση του UEFA Conference League. Η Ένωση γύρισε το ματς με epic ανατροπή χάρη σε γκολ των Βίντα, Κουτέσα, Γιόβιτς με τα δυο τελευταία στο 90 +8’ και στο 90 +15’ και πέτυχε το ριφιφί του αιώνα δείχνοντας για ακόμα μια φορά πως δεν τα παρατά ποτέ!

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1

«Θέλω να κερδίζω, σιχαίνομαι την ήττα». Η ατάκα του Μάρκο Νίκολιτς μετά το τελευταίο παιχνίδι του έτους που συνοδεύτηκε και αυτό από μια μεγάλη ανατροπή, μαρτυρά πολλά για το μέταλλο νικητή που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ. Οι Κρητικοί, είχαν ένα ιδανικό ξεκίνημα, η Ένωση έμοιαζε μπλοκαρισμένη στο πρώτο 45λεπτο, σωματικά/πνευματικά κουρασμένη λόγω της απαιτητικής σειράς αγώνων που είχε βγάλει, όμως στο δεύτερο 45λεπτο μετά και τις διορθωτικές κινήσεις του Νίκολιτς από τον πάγκο γύρισε την κατάσταση τούμπα. Τα γκολ των Λιούμπιτσιτς-Γιόβιτς έφεραν μια back to back ανατροπή για να ξορκιστεί η κατάρα των Χριστουγέννων και να πάει η Ένωση πρωτοπόρος στη διακοπή των εορτών, κλείνοντας ιδανικά το 2025.

Bonus: Με όλους τους τρόπους παίρνει αυτό που θέλει!

Υπάρχουν και παιχνίδια μέσα στη χρονιά που στράβωσαν αλλά η ΑΕΚ τα έφερε στα μέτρα της και στο τέλος πήρε αυτό που θέλει. Όπως αυτό με τον Άρη Λεμεσού μέσα Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν τότε η Ένωση τα είχε βρει δύσκολα, είχε ισοφαριστεί από τους Κύπριους αλλά με τις αλλαγές του Νίκολιτς και την κατάθεση ψυχής στην παράταση είχε βρει δυο τέρματα με τους Κουτέσα-Γιόβιτς και είχε σφραγίσει την πρόκριση της στα play off του Conference.

Μέταλλο και χαρακτήρα είχε βγάλει και στα καπάκια στο ματς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο εκεί όπου είχε ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο αλλά άντεξε με πρωταγωνιστή τον Στρακόσα. Η είσοδος του Ελίασον στην επανάληψη άλλαξε τις ισορροπίες, έφερε το 1-1 και η ΑΕΚ όχι μόνον στάθηκε στα πόδια της αλλά βγάζοντας χαρακτήρα έφυγε αύτηττη και από το Βέλγιο δημιουργώντας τις ιδανικότερες συνθήκες εν όψει της ρεβάνς που ακολούθησε μια εβδομάδα μετά στην κολασμένη Φιλαδέλφεια στην οποία εξαΰλωσε τον αντίπαλο της, ολοκληρώνοντας το 3/3 στην προκριματική διαδικασία.

Buzzer beater!

Επίσης η ΑΕΚ πήρε παιχνίδια στο τέλος με… buzzer beater. Νίκησε με γκολ του Καλοσκάμη στο 90 +6’ την Ηλιούπολη για το Κύπελλο, ένα αποτέλεσμα που αποδείτηκε χρυσάφι και της έφιαξε αργότερα το… μονοπάτι στον θεσμό, στα καπάκια λυτρώθηκε στο 90 +2’ με τέρμα του Πινέδα λυγίζοντας τον Παναιτωλικό σε ένα σημείο μέσα στη σεζόν υψηλής πίεσης καθώς η Ένωση δοκιμαζόταν μετά το κακό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη.

Νίκησε επίσης τον ΟΦΗ στην Κρήτη πολύ-πολύ δύσκολα με γκολ του Πινέδα στο 75’, ενώ χτύπησε ξανά στο τελευταίο τέταρτο και στο ματς με τον Άρη επικρατώντας 1-0 χάρη σε τέρμα του Ζίνι στο 77’. Και τέλος, μην ξεχνάμε το τρελό-τρελό ντέρμπι της Λεωφόρου, το οποίο πράγματι η ΑΕΚ πήγε να χάσει μέσα από τα χέρια της αλλά στο φινάλε, πήρε και πάλι αυτό που ήθελε χάρη στην εξυπνάδα του Κοϊτά και στο κρύο αίμα του Λούκα Γιόβιτς. Μιλάμε για μια σειρά από αποτελέσματα όπου η ΑΕΚ κάνει πράξη το μότο του προπονητή της: Fight, believe and never give up και βγάζει ένα μέταλλο νικητή, το οποιο αποτελεί το μεγάλο της όπλο και την οδηγεί μέχρι τώρα για να πετυχει σημαντικά πράγματα στο πρώτο μισό της σεζόν.