Άρης: Στην Ισπανία για επαφές με παίκτες ο Ρέγιες

Ο Ρουμπέν Ρέγιες βρίσκεται στην Ισπανία για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου των κιτρινόμαυρων

Ο χρόνος πιέζει και ο Άρης καλείται να μην επαναλάβει τα λάθη του καλοκαιριού. Οι κιτρινόμαυροι μπορεί να έσπασαν όλα τα ρεκόρ σε πλήθος μεταγραφικών κινήσεων στη θερινή μεταγραφική περίοδο, όχι όμως και σε ποιότητα.

Οι πολλοί τραυματισμοί, δε, έχουν φέρει σε αδιέξοδο τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος σε κάθε παιχνίδι αναγκάζεται να βγάλει την εξίσωση της ενδεκάδας με... λύσεις ανάγκης.

Από πολλά επίσημα χείλη προκύπτει πλέον πως οι κινήσεις που θα σημειώσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, από την 1/1/26, θα είναι τουλάχιστον 3 με 4. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας μάλιστα βρίσκεται ήδη στην Ισπανία για την έναρξη επαφών, με παίκτες που βρίσκονταν ήδη στη λίστα του από το καλοκαίρι ή και με όσους προστέθηκαν μέσα στην τρέχουσα σεζόν, καθώς δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν κάπου και έμειναν μετέωροι.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Μανόλο Χιμένεθ έδωσε ρητή εντολή οι παίκτες που θα αποκτηθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσα διαθέσιμοι, ώστε να μπορούν να τεθούν στις υπηρεσίες της ομάδας με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.