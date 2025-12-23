Fighting mentality: Τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ στο Top5 των κλεψιμάτων, με υπογραφή Λουτσέσκου!

Η πρώτη πεντάδα των «κλεφτών» της Super League είναι βγαλμένη από τα... όνειρα του Ραζβάν Λουτσέσκου - Τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ στο Top5 των κλεψιμάτων

Ο Δικέφαλος είναι γνωστό ότι φέρει την υπογραφή του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σε κάθε δήλωση και σε κάθε συνέντευξη Τύπου του, στέκεται σε μία φράση «fighting mentality».

Και οι παίκτες του τον βγάζουν «ασπροπρόσωπο». Τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο Τop5 των κλεψιμάτων στη φετινή της Super League, με τους Θεσσαλονικείς να μετρούν 315 «κλεψίματα» συνολικά.

Χαοτική η διαφορά με τους υπόλοιπους, με τον 2ο Αστέρα να έχει 50 (!) λιγότερα, 265, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 255 αντίστοιχα. Στα 246 ο Ολυμπιακός, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ μακριά στη 12η θέση με μόλις 205 «κλεψίματα», έχοντας τελείως διαφορετική φιλοσοφία επί ημερών Νίκολιτς.

Πηγαίνοντας στον «διαμερισμό» των 315 «ασπρόμαυρων» κλεψιμάτων, δεν θα μπορούσε να βρισκόταν κάποιος άλλος στην κορυφή, πέραν του πανταχού παρόντα Σουαλιό Μεϊτέ. Με 42, ο Γάλλος βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας κατά μέσο όρο, κάτι λιγότερο από 3 ανά αγώνα.

Στη 2η θέση ο Ένις Τσοκάι του Λεβαδειακού με 38, με την πεντάδα από εκεί και πέρα να είναι «ασπρόμαυρη». Η δεξιά πλευρά με Κένι-Ζίβκοβιτς αποτελεί τη «σταθερά» τη φετινή σεζόν για τον Δικέφαλο, με τον Άγγλο να μετράει 35 και να βρίσκεται στην 5η θέση και τον Σέρβο δύο θέσεις πιο κάτω με τρία λιγότερα «κλεψίματα».

Ανάμεσα; Το... ζιζάνιο, ο αιώνιος έφηβος Τάισον, ο οποίος (και) κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε αντοχές και πίεσε παντού μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Για την ιστορία στα 33 «κλεψίματα» ο Βραζιλιάνος, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου πιθανότατα να βλέπει την κατάταξη και να λέει «That΄s my team»