Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ δίπλα στα παιδιά του ξενώνα «Στοργή» (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει το κοινωνικό του πρόσωπο και στέκεται στο «πλευρό» των καρκινοπαθών παιδιών που φιλοξενούνται στον ξενώνα «Στοργή».

Μία ακόμα συγκινητική δράση ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων από τον Δικέφαλο, με την πρώτη, δεύτερη και ομάδα Κ19 του συλλόγου να παρευρίσκονται στον ξενώνα καρκινοπαθών παιδιών «Στοργή», συμμετέχοντας στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Με χαμόγελα, ζεστασιά και ειλικρινές ενδιαφέρον, οι Μαγκομέντ Οζντόεφ, Ανέστης Μύθου και Μαξ Σνάουτσνερ, μοίρασαν δώρα στα παιδιά – μαζί με το ΙΕΚ Δέλτα και την AS Company, προσφέροντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε έναν αγώνα που δίνεται καθημερινά με θάρρος και δύναμη.

Παράλληλα, το PAOK Academy, στο πλαίσιο του UEFA Youth League Solidarity Project, προχώρησε σε δωρεά ύψους 1.000 ευρώ προς τον ξενώνα, στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο που επιτελείται για τη φιλοξενία και φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους.

Μια πρωτοβουλία που υπενθυμίζει πως το ποδόσφαιρο μπορεί και πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσωπο, μεταφέροντας μηνύματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ελπίδας, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων.