Οι βραβεύσεις που ξέχασε ο ΠΣΑΤ για την προσφορά του Ολυμπιακού

Οι δημοσιογράφοι τίμησαν το σωματείο του Πειραιά για την 100ετή κοινωνική και αθλητική πορεία του στον τόπο. Ο Γιάννης Αυλακιώτης έχει το non paper των βραβεύσεων, όσες δεν έγιναν γνωστές και όσες αμέλησαν να γίνουν.

ΠΣΑΤ, δημοσιογράφοι, Ολυμπιακός, Πειραιάς. Έννοιες συνδεδεμένες. Ταυτόσημες. Αγαστή συνεργασία στο βάθος του χρόνου. Ούτε σβήνει ούτε χάνεται φίλοι μου. Ανατριχίλα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αν δεν με είχαν πάρει τα χρόνια, θα έβγαινα να πω τα κάλαντα και θα δώριζα τα κέρδη στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Για αυτή τη λαμπρή κίνησή τους.

Παραμονές εορτών, έσπευσαν να τιμήσουν το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα γινόταν στο Καραϊσκάκη αλλά οι δημοσιογράφοι έλεγαν οι παλιοί δεν πρέπει να συνδέονται με ομάδες.

Τιμές και δόξες για τα 100 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό και την κοινωνία. Στο Fair Play και στο Ευ Αγωνίζεσθαι. Έδωσαν πλακέτες στον Καραπαπά και τους Αγγελόπουλους. Ακόμη και τότε, από συνήθεια ο αγαπημένος μου Τσέλσι τους έβαλε χέρι. Καλά τους κάνει, μην παίρνουν και θάρρετα.

Το σχεδόν υβριστικό σχόλιο για τον Ολυμπιακό που είναι «απ’ τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούςσυλλόγους», δεν έμεινε αναπάντητο απ’ τον πάντα ετοιμόλογο Κώστα όπως τότε στη Νόβα με την κυρία Βασιλική. Έσπευσε να βάλει αμέσως τα πράγματα στη θέση τους λέγοντας πως ο Θρύλος είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης. Μετά είναι μια κάποια Μπαρτσελόνα που από συγκυρίες έριξε 6 στον πολυαθλητικό και ακολουθεί η Μπένφικα, Μπενφίκα, Μπενφικά… Όπως την λένε.

Μεγαλόψυχος πάντως, δεν μπήκε στον κόπο να στείλει με Viber, τα είπε ευθέως στα μούτρα των άλαλων και ασεβών. Έτσι για να μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι τι τους γίνεται. Εδώ μιλάω εκ πείρας. Μόλις γύρισα από επαγγελματικό ταξίδι στη Μαδρίτη. Μελαγχολικοί ήταν όλοι. Χλωμά πρόσωπα. Σκοτεινιασμένα. Άρχισα να ρωτάω αυτά τα «κε ταλ» και μου απάντησαν: «Καλή χρυσή η Ρεάλ Μαδρίτης, καλά τα δεκάδες Champions League και Euroleagueτρόπαια στα μουσεία μας, αλλά δεν είμαστε κορυφαίοι πολυαθλητικοί. Αν φτιάξουμε τμήμα πόλο θα μπούμε κι εμείς στη λίστα;». Μεγάλε Γεννηδουνιά τι τους έχεις κάνει; Βλέπουν Μπαπέ να βγαίνει στην αντεπίθεση και ονειρεύονται παίκτη παραπάνω στην υδατοσφαίριση.

Να πω πως έχουν άδικο; Έτσι θα αισθανόμουν κι εγώ. Επειδή γύρισα οδικώς, σε κάθε στάση μου ρώταγα με τα άπταιστα εγγλέζικα που μιλάω: «Who is the bestmuchathletic club of Europe»; Αμέσως πιάνονταν χέρι-χέρι και ξεκινούσαν να τραγουδούν στη γλώσσα τους «είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό».

Ο Καραπαπάς έκανε απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Γι’ αυτό και τα παιδιά που είναι Ολυμπιακάκια έχουν μόνο χαρές. Τα Ρεαλάκια, τα Μιλανάκια, τα Λιβερπουλάκια, τα Φενερμπαχτσάκια, τα Μπαγερν Μοναχάκια, μέσα στην γκρίνια. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν τους αγόρασε κάνα τμήμα έτοιμο, ούτε συγχωνεύτηκε με κάποιο άλλο για να δημιουργηθεί μια πολυαθλητική μηχανή, όπως ο Θρύλος.

Πέρασα έξω απ’ το «Μπερναμπέου» κιόλας. Ψηλό το είδα, λέω ας ρωτήσω. Πήγα σε μια είσοδο ήταν μια κοπέλα με κάτι καρτελάκια. «Καλησπέρα σας, το οίκημα πόσο το νοικιάζετε;». Με κοίταζε χωρίς να ξέρει να απαντήσει. Τέλος πάντων ψάχτηκα με κάτι μεσίτες και μου είπαν πως θέλει κάτι παραπάνω από 833 ευρώ το μήνα. Τους είπα πως δεν ενδιαφέρομαι, το κλειστό στου Ρέντη έχει και 65 θέσεις πάρκινγκ.

Μη ρωτήσετε χαζομάρες, προφανώς και γύρισα απ’ το ταξίδι και ήμουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης σας όμως, δεν πήγε για τα συνηθισμένα. Άκουσα και χειροκρότησα τις υπέροχες αυτές ομιλίες που φιλοξένησε ο ΠΣΑΤ. Μόλις έκλεισαν οι κάμερες άρχισαν οι πραγματικές βραβεύσεις για την κοινωνική και αθλητική προσφορά του Θρύλου στον τόπο.

Χωρίς να ξέρω τον λόγο, δεν δόθηκε η προβολή που θα έπρεπε. Λογικό σκέφτηκα, δεν έχει και δύναμη στα ΜΜΕ ο Ολυμπιακός σαν τους άλλους. Αν δεν ελέγχεις 30 Μέσα Ενημέρωσης θεωρείσαι ανίσχυρος.

Πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, σας παρουσιάζω τις βραβεύσεις που έγιναν ή που έπρεπε να γίνουν και ξεχάστηκαν γιατί δεν έφτανε ο χρόνος (το 2025 εννοώ).

Τιμήθηκε ο Λάγιος Ντέταρι ως η πιο «καθαρή» μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Την πλακέτα έδωσε μέλος της οικογένειας Κοσκωτά.

Ο Αλέκος Αλεξανδρής έλαβε το χρυσό κλειδί του Πειραιά. Ήταν και ο λόγος που έγινε η εκδήλωση του ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο, για να αισθάνεται στο στοιχείο του.

Η Μητρόπολη Πειραιά τίμησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Εξηγήθηκε το γιατί, αλλά δεν το επαναλαμβάνω μέρες που είναι. Βοήθειά μας.

Το πυγμαχικό τμήμα του Ολυμπιακού, τιμήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά. Τα παιδιά ευχαρίστησαν θερμά, καθώς τους έχει επιτραπεί πολλές φορές υπό την ανοχή της Αστυνομίας, να προπονούνται στις εγκαταστάσεις του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού Θρύλου.

Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ο Βάλνερ, αλλά εμφανίστηκε μέσω video και συγκίνησε. Τιμήθηκε ως η απόδειξη της λατρείας του Θρύλου στους νόμους και την τάξη. Είχε και σύντομη συνομιλία με τον Σωκράτη Κόκκαλη, αναλύοντας το πώς κερδίζονται οι τίτλοι στο χορτάρι.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έδωσαν αναμνηστική πλακέτα στους Ευάγγελο Λιόλιο και Ηλία Κορομηλά, για την καθοριστική συνεισφορά τους στο σημαντικότερο πρωτάθλημα του μπασκετικού Ολυμπιακού, όπως οι ίδιοι το χαρακτήρισαν. Αυτό της περασμένης σεζόν. Ο Μαγκλογιάννης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων (Zoom με Νίκολιτς).

Η Χριστίνα Τσιλιγκίρη δεν ήταν προγραμματισμένο να βραβευτεί. Μετά από δική της πρωτοβουλία παρέλαβε επίχρυση πλακέτα, η οποία όπως δηλώθηκε στην «Διαύγεια» κόστισε 29.738 ευρώ με το ΦΠΑ, συν 1.534 ευρώ για το ειδικό προστατευτικό πανάκι.

Προβλήθηκε βίντεο-αφιέρωμα στο έργο των Σαρρή και Γκιρτζίκη. Το προλόγισε ο θιασώτης του fair play, Γιάννης Παπαδόπουλος, ως ανεπίσημος συνεργάτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που προσφέρει πολλά 100 χρόνια τώρα στην κοινωνία και τον αθλητισμό.

Έγινε νέα προβολή του ντοκιμαντέρ για την 100χρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Ήταν το directors cut και αυτή τη φορά περίεχε σκηνές κι από το τμήμα που «αντιπροσωπεύει περισσότερο από όλα τα τμήματα τον Ολυμπιακό» όπως είχε πει ο CEO του Arrena. Ανάμεσα σε μια συνέντευξη του Μπαλόκα και του Τσιρώνη που με δάκρυα εξιστορούσαν πώς τα πρωταθλήματα κατακτώνται στα γήπεδα έπαιξε στο ντοκιμαντέρ κι ένα ολιγοδευτερόλεπτο αφιέρωμα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός με ένα κάρφωμα του Μιλουτίνοφ από τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Προμηθέα και ένα πλάνο από τους μουσαμάδες του ΣΕΦ.

H βραδιά ολοκληρώθηκε μουσικά, με τον τράπερ Τρανό να τραγουδά «μόνο Ολυμπιακός». Τιμήθηκε μάλιστα ως ο τροβαδούρος της αγάπης.

