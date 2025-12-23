Οι Ιταλοί στέλνουν τον Ιωαννίδη στη Λάτσιο!

Η Λάτσιο δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τον Φώτη Ιωαννίδη και επανέρχεται για να τον αποκτήσει.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκει τα πατήματά του στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά στη Λάτσιο δεν τον ξεχνούν και δημοσιεύματα φέρνουν τη μεταγραφή του και πάλι στο προσκήνιο.

Η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», μάλιστα, αναφέρει σήμερα πως ο Φώτης Ιωαννίδης, που μόλις επανήλθε από τραυματισμό στην Σπόρτινγκ, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Λάτσιο.

Η ομάδα της Ρώμης παρακολουθεί εδώ και καιρό τον 25χρονο Έλληνα φορ και τώρα που η ανάγκη ενίσχυσης στην επίθεση είναι μεγάλη, το όνομά του επανήλθε δυναμικά. Ωστόσο, η Λάτσιο δύσκολα θα μπορέσει να δώσει τα χρήματα που θα ζητήσει η Σπόρτινγκ, που δαπάνησε 25 εκατ. ευρώ να τον αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, μιας και τα οικονομικά της δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Στο ντιλ που είχε κάνει το Τριφύλλι με τους Πορτογάλους για τον διεθνή επιθετικό περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 25%.

Ο Ιωαννίδης φέτος έχει παίξει σε 22 ματς με τα «λιοντάρια», μετρώντας 5 γκολ και 3 ασίστ.

