Ύμνοι της «Μarca» για Ελ Κααμπί: «Ο 'killer' του Μεντιλίμπαρ»

Η έγκυρη ισπανική «Marca» με αφορμή το εκπληκτικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί κόντρα στις Κομόρες εκθείασε τον Μαροκινό φορ του Ολυμπιακού!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στο Copa Africa, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται πολλά λεπτά στο γήπεδο για να κάνει τη διαφορά. Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι του Μαρόκου με τις Κομόρες και λίγο αργότερα εντυπωσίασε με ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Το γκολ του έκανε τον γύρο του κόσμου, με τη Marca να αποθεώνει τον Μαροκινό επιθετικό, χαρακτηρίζοντάς τον «killer» και το τέρμα του ως ένα από τα κορυφαία στην ιστορία του τουρνουά.

Το σχετικό αφιέρωμα αναφέρει ότι τέτοια έμπνευση «μπορεί να γεννηθεί μόνο στο μυαλό του Ελ Κααμπί», ενώ επισημαίνει και την καθοριστική δουλειά του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Από την άφιξή του στον Πειραιά το 2023, ο Μαροκινός φορ έχει πετύχει 75 γκολ σε 116 εμφανίσεις και φέτος μετρά ήδη 14 σε όλες τις διοργανώσεις.