Από τον Εουσέμπιο στον Παυλίδη: Ο διεθνής φορ ξεπέρασε τον θρύλο της Μπενφίκα και «απειλεί» τους κορυφαίους του πλανήτη!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγγίζει τα επίπεδα παικτών-θρύλων της Μπενφίκα, καθώς μέσα στο 2025 μόνο οι Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν έχουν περισσότερα γκολ, ενώ ο ίδιος ξεπέρασε και την επίδοση του Εουσέμπιο με 43 γκολ σε μια ημερολογιακή χρονιά, γράφοντας ιστορία στη Μπενφίκα.

Η Λισαβόνα έχει νέο ήρωα και ο Παυλίδης αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένας «διάττοντας αστέρας», αλλά ένα φαινόμενο που γράφει ιστορία, σπάει ρεκόρ και θα μείνει χαραγμένος για πάντα στις καρδιές των οπαδών των «Αετών».

Ο διεθνής επιθετικός μπήκε στη «Χρυσή Βίβλο» του πορτογαλικού ποδοσφαίρου με το μοναδικό γκολ στη νίκη της Μπενφίκα επί της Φαμαλικάο (1-0) για το πρωτάθλημα, φτάνοντας τα 50 γκολ σε ενάμιση χρόνο με τους Λουζιτανούς.



Η απόδοσή του είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή. Ο πρώην άσος της Άλκμααρ έχει σκοράρει 43 φορές μέσα στο 2025, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη επίδοση του θρυλικού Εουσέμπιο από το 1965 αποδεικνύοντας στον Ζοζέ Μουρίνιο πως διαθέτει υπό την καθοδήγηση του έναν από τους πιο «καυτούς» φορ της Ευρώπης!



Μέσα στο τρέχον έτος, μόνο τρεις παίκτες στον κόσμο έχουν περισσότερα γκολ. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με 59 γκολ σε Ρεάλ και εθνική Γαλλίας, ο Χάρι Κέιν με 51 σε Μπάγερν και εθνική Αγγλίας και ο Πορτορικανός Κέβιν Ερνάντες με 48 σε ομάδα της πατρίδας του. Αυτή η σύγκριση δείχνει ότι ο Παυλίδης έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο μη έχοντας να ζηλέψει κάτι από τους κορυφαίους σκόρερ της εποχής.

Με 6.163 λεπτά συμμετοχής σε 86 εμφανίσεις, ο 27χρονος επιθετικός μετρά πάνω από 50 γκολ και 14 ασίστ, αποτελώντας μια μηχανή σκοραρίσματος και βασικό άξονα των φιλοδοξιών της Μπενφίκα.

Μάλιστα έχει τη δυνατότητα την επόμενη Κυριακή απέναντι στην Μπράγκα να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το προσωπικό του ρεκόρ.



Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Παυλίδης έχει ήδη 20 γκολ (14 στο πρωτάθλημα σε 15 συμμετοχές) και 3 ασίστ, εκ των οποίων έξι γκολ στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές της Primeira Liga διανύοντας την κορυφαία σεζόν της καριέρας του.



Ακόμη και ο συνήθως απαιτητικός Ζοζέ Μουρίνιο είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον διεθνή άσο.



«Ο Παυλίδης είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας παίκτης που πραγματικά μου αρέσει, γιατί σκοράρει αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στο συνδυαστικό παιχνίδι. Μερικές φορές λέω ότι υπάρχουν επιθετικοί που είναι πολύ καλοί επειδή σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά τη μέρα που δεν θα το κάνουν, η προσφορά τους στην ομάδα είναι μηδενική.

Ο Παυλίδης όμως είναι ο τύπος του επιθετικού που, ακόμη κι όταν δεν σκοράρει, η συνεισφορά του ποτέ δεν είναι μηδενική. Διότι στην άμυνα δουλεύει εξαιρετικά σκληρά και διαβάζει πολύ σωστά την πίεση πάνω στον αντίπαλο. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίζει ως επιθετικός μέσος, γιατί διαθέτει αυτή την ποιότητα στο παιχνίδι και στην δημιουργία. Είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ.

Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο αποδέχθηκε το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Νάπολι, για τον τρόπο με τον οποίο ο Ιβάνοβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με τη Νάπολι και για το ότι αποδέχθηκε να μην παίξει. Η ομάδα αρχίζει να λειτουργεί ως ομάδα και να κατανοεί διαφορετικά παιχνίδια και διαφορετικούς τρόπους σκέψης και παιχνιδιού. Ο Παυλίδης πέτυχε τρία γκολ κόντρα στη Μορεϊρένσε, θα μπορούσε να είχε πετύχει τέσσερα, γιατί υπάρχει πέναλτι πάνω του».



Επιπρόσθετα με χρηματιστηριακή αξία στα 35 εκατ. ευρώ είναι ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής και ανάμεσα στους 200 ακριβότερους παγκοσμίως!



Ο Βαγγέλης Παυλίδης εν δράσει με την Μπενφίκα...