Το PAOK Academy «μεγαλώνει» - Προπονητικό κέντρο και στην Κέρκυρα

Το PAOK Academy «μεγαλώνει» δημιουργώντας νέο προπονητικό κέντρο στην Κέρκυρα, στις εγκαταστάσεις του Sfakianakis Football Athletic Club.

Μία ακόμα ένδειξη πως οι «ασπρόμαυρες» ακαδημίες δεν σταματούν την εξέλιξη και το... βλέμμα στο μέλλον, δημιουργώντας νέο προπονητικό κέντρο στο νησί των Φαιάκων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Λίγο πριν κλείσει η χρονιά, το PAOK Academy προχωρά στη δημιουργία ενός νέου προπονητικού κέντρου. Αυτή τη φορά στην Κέρκυρα, στις εγκαταστάσεις του Sfakianakis Football Athletic Club.

Τα εγκαίνια της νέας σημαντικής και κομβικής για το PAOK Academy συνεργασίας θα γίνουν με την πραγματοποίηση ενός camp επιλογών ταλαντούχων πιτσιρικάδων στις 25 και 26 Ιανουαρίου.

Οι scouters του PAOK Academy Γιάννης Αβραμίδης, Κώστας Λαγωνίδης, Αλέκος Θεοδωρίδης, καθώς και προπονητές θα βρεθούν στην Κέρκυρα, στις εγκαταστάσεις του Sfakianakis Football Athletic Club στο Κανόνι για να …τσεκάρουν παιδιά γεννημένα από το 2011 έως και το 2016.»