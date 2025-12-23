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Παπαθεοδώρου: «Ο προβληματισμός με Τετέ, Μπακασέτα, Σβιντέρσκι & οι υποψήφιοι προς αποχώρηση» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου αναλύει στην εκπομπή Center Fox, τα δεδομένα για τις πιθανές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό.
Παπαθεοδώρου: «Ο προβληματισμός με Τετέ, Μπακασέτα, Σβιντέρσκι & οι υποψήφιοι προς αποχώρηση» (vid)