Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Παπαθεοδώρου: «Ο προβληματισμός με Τετέ, Μπακασέτα, Σβιντέρσκι & οι υποψήφιοι προς αποχώρηση» (vid) 23-12-2025 12:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου αναλύει στην εκπομπή Center Fox, τα δεδομένα για τις πιθανές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλο όνομα, πρώην διεθνής: Ποιον γνωστό μπασκετμπολίστα βολιδοσκοπεί η ΝΔ για τις λίστες της ενόψει εκλογών instanews.gr Ρικάρντο Μάνγκας: Σε ποιους τομείς υπερτερεί ο Πορτογάλος αριστερός μπακ του Κρίστιανσεν που ήταν o διακαής στόχος του Νίστρουπ menshouse.gr Άλλα περίμενε ο Μητσοτάκης: Τι ποσοστό έδειξε για το κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε βουλευτής της ΝΔ instanews.gr Το 99% κάνει κάτω από 5/10: Περνάς τη βάση στο κουίζ γεωγραφίας ανώτατης δυσκολίας που πατώνουν όλοι; menshouse.gr Οι 5 πρώτοι δημοσιογράφοι που κλείνουν στο νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο του Βαγγέλη Μαρινάκη dailymedia.gr Ο ευσεβής πόθος του Μαξίμου για τον Αντώνη Κανάκη dailymedia.gr Ο νέος Μάικ Μπατίστ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς menshouse.gr Λίγοι την πίστεψαν: Το μεγάλο αουτσάιντερ του Μουντιάλ που μπορεί να φτάσει ως το τέλος menshouse.gr Παπαθεοδώρου: «Ο προβληματισμός με Τετέ, Μπακασέτα, Σβιντέρσκι & οι υποψήφιοι προς αποχώρηση» (vid) SHARE