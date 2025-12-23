ΠΑΟΚ: Φιλανθρωπική «προσφορά» του Ντεσπόντοφ στην Κρέσνα (pics)

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ οργάνωσε Χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Κρέσνα, την πατρίδα του, με τα έσοδα να διατίθενται για καλό σκοπό.

Ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας έδειξε για μία ακόμα φορά πως δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε, προσφέροντας σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ οργάνωσε το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου της Κρέσνα, από όπου κατάγεται, παρότι δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών», καθώς το παζάρι πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Δεκέμβρη, με τον Δικέφαλο να έχει ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Τα έσοδα θα διατεθούν σε παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτικές καταστάσεις, με το σχολείο της πόλης να ευχαριστεί μέσω ανακοίνωσης τον Βούλγαρο εξτρέμ «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γενναιοδωρία του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος για άλλη μια φορά συμμετείχε στην πρωτοβουλία».

