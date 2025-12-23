Άρης: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μορουτσάν - Τι δήλωσε ο ατζέντης του

Ο ατζέντης του Ολίμπιου Μορουτσάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον Άρη - Τι δήλωσε στη Ρουμανία.

«Αυτή τη στιγμή ο Μορουτσάν έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Θα δούμε τις επιλογές του κι αν μπορεί να παίξει περισσότερο Θα δούμε τι πιθανότητες υπάρχουν για να παίξει περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη Ρουμανία ο ατζέντης του παίκτη των «κίτρινων», Τζιοβάνι Μπεκάλι.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Μορουτσάν μίλησε και στην τουρκική Fanatik τονίζοντας: «Η κατάσταση του Μορουτσάν είναι ξεκάθαρη. Αναζητούμε ομάδες στις οποίες θα μπορούσε να προσαρμοστεί πιο εύκολα και να αποδώσει καλύτερα. Δεν γνωρίζω αν αυτό θα συμβεί τον χειμώνα, όμως το καλοκαίρι οι πιθανότητες είναι αυξημένες».

Το συμβόλαιο του Ρουμάνου εξτρέμ, ο οποίος ήρθε το φετινό καλοκαίρι στον Άρη, ολοκληρώνεται το 2028 και μένει να δούμε αν θα υπάρξουν νεότερα στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.