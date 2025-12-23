Διαιτητική τρέλα στη Γαλικία: κόκκινη κάρτα επειδή… έπεσε πάνω στον ρέφερι (vid)

Μία από τις πιο ακατανόητες – αν όχι η πιο ακατανόητη – διαιτητική απόφαση της χρονιάς καταγράφηκε στο περιφερειακό πρωτάθλημα της Γαλικίας, αφήνοντας παίκτες, πάγκους και θεατές να κοιτούν αποσβολωμένοι.

Στις τελευταίες αγωνιστικές στιγμές του 2025, ο διαιτητής αναμέτρησης ανάμεσα στην Τσεντέιρα και την Περλίο αποφάσισε να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, αποβάλλοντας ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

Η φάση ξεκίνησε από εκτέλεση κόρνερ της Τσεντέιρα από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα παίχτηκε χαμηλά προς το ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου παίκτης των γηπεδούχων ερχόταν με φόρα για να εκτελέσει.

Ο διαιτητής, όμως, πήρε εντελώς λάθος θέση. Αντί να απομακρυνθεί, μπήκε στην πορεία της μπάλας και «έκλεισε» τον χώρο στον ποδοσφαιριστή. Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο: ο παίκτης έπεσε πάνω του με δύναμη, με τον ρέφερι να σωριάζεται στο έδαφος.

Κι ενώ όλοι περίμεναν τουλάχιστον μια συγγνώμη ή μια επανεκκίνηση του παιχνιδιού, ο διαιτητής σηκώθηκε, γύρισε προς τον ποδοσφαιριστή και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα, προκαλώντας γενική απορία και έντονες αντιδράσεις.

Μια απόφαση που δύσκολα εξηγείται με ποδοσφαιρικούς όρους και ήδη διεκδικεί τον άτυπο τίτλο της πιο παράλογης αποβολής της χρονιάς.