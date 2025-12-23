Κίνηση με προοπτική για τον ΠΑΟΚ - Τι αναφέρουν για τη μεταγραφή Σαρρή στην Ιταλία!

Επιβεβαίωση από την Ιταλία για τη μετακόμιση του Σαρρή από τη Μόντενα στον ΠΑΟΚ - «Κίνηση με προοπτική και φόντο το μέλλον» αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Η μεταγραφή του Γιάννη Σαρρή επιβεβαιώνεται και από την Ιταλία, με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο να αναφέρει «Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας, υπέγραψε τον μέσο Ιωάννη Σαρρή από τη Μόντενα».

Μία κίνηση με προοπτική και με φόντο το μέλλον, όπως υπογραμμίζουν στη χώρα που αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια ο 18χρονος χαφ με τη φανέλα της Μόντενα.

Το καλοκαίρι του 2023 ο Σαρρής μετακόμισε από την ΑΕΚ στα «Καναρίνια» της Ιταλίας, όπου εντάχθηκε στην Κ17, με το ταλέντο του και τα σωματικά του χαρακτηριστικά να του δίνουν άμεσα «προαγωγή» στην Κ19 σε επίπεδο Πριμαβέρα, παρότι μόλις 16 ετών.

Την περσινή σεζόν, ο διεθνής μέσος με τη «Γαλανόλευκη» Εθνική Νέων, κατέγραψε 28 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στο πρώτο μέρος της σεζόν 2025/26 πρόσθεσε 11 συμμετοχές, 1 τέρμα και 1 τελική πάσα.

Το καλοκαίρι του 2025 η Μόντενα τον «έδεσε» έως το 2027 (με οψιόν) και με ένταξη στην πρώτη ομάδα για την προετοιμασία, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έδειξε πόσο τον ήθελε, ντύνοντάς τον στ΄ασπρόμαυρα.

«Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταλέντα που αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια στις ακαδημίες της Μόντενα», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Ιταλία ενώ προσθέτουν για τον Σαρρή: «βασικά του πλεονεκτήματα είναι η αθλητική δομή, η ένταση στις μονομαχίες και η προληπτική κάλυψη».

Μία (ακόμα) κίνηση που δείχνει πως ο ΠΑΟΚ δεν κοιτάει απλά το μέλλον, αλλά «επενδύει» σε αυτό, εντάσσοντας μεθοδικά και αποτελεσματικά τον Γιάννη Σαρρή στο δυναμικό του.