ΑΕΛ: Στο στόχαστρο ο Σουμάκοφ για την άμυνα

Ο Ιντάρ Σουμάκοφ βρίσκεται στη λίστα της ΑΕΛ για το κέντρο της άμυνας.

Η ΑΕΛ θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της τον Ιανουάριο για να ξεκολλήσει από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, στη λίστα της βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός Ιντάρ Σουμάκοφ.

Ο 26χρονος Ρώσος αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία του ρωσικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Ντινάμο Μαχάτσκαλα και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026. Ο Σουμάκοφ είναι γεννημένος στις 5 Ιουνίου 1999 στο Νάλτσικ της Ρωσίας, έχει ύψος 1.85 μ. αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και μέχρι τώρα τη σεζόν 2025-26 μετράει 21 συμμετοχές και μία ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο Ρώσος έχει αγωνιστεί ακόμα σε Μασούκ (34 αγώνες, 1 γκολ), Σπαρτάκ Ναλτσίκ (29 συμμετοχές, 1 γκολ, 3 ασίστ) και Τσερκές (4 συμμετοχές).

