Πενηντάρισε στην Μπενφίκα ο Παυλίδης

Τα 50 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα έφτασε ο Βαγγέλης Παυλίδης, μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Πρωτοσέλιδο στην Πορτογαλία είναι και πάλι ο Βαγγέλης Παυλίδης, καθώς με δικό του γκολ, η Μπενφίκα επικράτησε 1-0 της Φαμαλικάο. Ο Έλληνας στράικερ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και έφτασε τα 14 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, έφτασε τα 43 γκολ μέσα στο 2025, στο οποίο αποδείχτηκε ιδιαίτερα παραγωγικός, αλλά και τα 50 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα, σε ενάμιση χρόνο.

Για όλα αυτά, ο Παυλίδης αποθεώνεται από τον Τύπο της Πορτογαλίας, καθώς μετά την αποχώρηση του Γκιόκερες, εκείνος είναι ο πιο… καυτός επιθετικός.