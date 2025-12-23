Παυλίδης on fire: Με δικό του γκολ η Μπενφίκα λύγισε τη Φαμαλικάο

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Μπενφίκα, αποτελώντας για άλλη μια φορά τον παίκτη-κλειδί για τους «Αετούς».

Ο Έλληνας διεθνής ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Φαμαλικάο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Ο αγώνας κρίθηκε στο 34ο λεπτό, όταν η Μπενφίκα κέρδισε πέναλτι και ο Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση. Ο φορ των Λουζιτανών έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ και έκανε το 1-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Η νίκη αυτή κράτησε τη Μπενφίκα στην 3η θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς, με την απόσταση από την πρωτοπόρο Πόρτο να παραμένει στους οκτώ.

Με αυτό το γκολ, ο Παυλίδης έφτασε τα 14 γκολ στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα ανέβασε τον συνολικό απολογισμό του για το 2025 στα 43 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε και τον θρυλικό Εουσέμπιο, ο οποίος είχε σημειώσει 42 γκολ μέσα το 1965, γράφοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία της Μπενφίκα.