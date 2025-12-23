Ασταμάτητη η Εσπανιόλ: Πέμπτη σερί νίκη και «διπλό» μέσα στο Σαν Μαμές

Σε τροχιά Ευρώπης συνεχίζει με εντυπωσιακό τρόπο η Εσπανιόλ, η οποία για την 17η αγωνιστική της La Liga, νίκησε με 2-1 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές».

Την πέμπτη συνεχόμενη επιτυχία της πανηγύρισε η ομάδα της Βαρκελώνης, που δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και να τρομάζει κόσμο.

Μάλιστα η Εσπανιόλ χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν στο 38ο λεπτό με τον Μπερεγκέρ, βάζοντας δύσκολα στους φιλοξενούμενους.

Η απάντηση, όμως, ήρθε άμεσα. Στο 44’, ο Ρομέρο έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ενώ λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, στο 52’, ο Μίγια ολοκλήρωσε την ανατροπή, δίνοντας προβάδισμα στην Εσπανιόλ.

Η Αθλέτικ πάλεψε να αντιδράσει και πίεσε στα τελευταία λεπτά, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, γνωρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα.

Η Μπιλμπάο έμεινε στους 23 βαθμούς, ενώ η Εσπανιόλ ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με 33 πόντους, ενισχύοντας παραπάνω τις ευρωπαϊκές της βλέψεις.