Με Σαλάχ στο φινάλε... χαμογέλασε η Αίγυπτος εναντίον της Ζιμπάμπουε

Με αγωνία, αλλά και με τον γνωστό της πρωταγωνιστή, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής η Αίγυπτος.

Η παρέα του «Μο» βρέθηκε κοντά σε απώλεια βαθμών εναντίον της μαχητικής Ζιμπάμπουε, όμως ένα γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ στο τέλος, της χάρισε τη νίκη με 2-1.

Οι «Φαραώ», που είναι στα φαβορί της διοργάνωσης, πάγωσαν στο 20ό λεπτό, όταν η Ζιμπάμπουε άνοιξε το σκορ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Αίγυπτος αυξημένη το πρεσινγκ της, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, όμως δυσκολεύτηκε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η ισοφάριση ήρθε στο 64’, με τον Μαρμούς να δίνει λύση και να ξεκινάει την αντεπίθεση. Το παιχνίδι έδειχνε να πηγαίνει στην ισοπαλία, όμως στις καθυστερήσεις μίλησε η ποιότητα.

Ο Σαλάχ στο 90+1' κοντρόλαρε και με όμορφο τελείωμα στην κίνηση έκανε το τελικό 2-1, λυτρώνοντας την ομάδα του και δίνοντας της την κατάλληλη ώθηση και ψυχολογία για την συνέχεια.

Στον ίδιο όμιλο, η Νότια Αφρική επικράτησε με 2-1 της Ανγκόλας. Ο Άπολις άνοιξε το σκορ στο 21’, με τον Σόου να απαντά στο 35’. Το νικητήριο τέρμα ήρθε στο 79’ από τον Φόστερ. Από πλευράς Ανγκόλας δεν αγωνίστηκαν οι Φορτούνα και Κάρμο.

Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, Μάλι και Ζάμπια αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Ο Σιναγιοκό έβαλε μπροστά το Μάλι στο 61’, όμως ο Ντάκα ισοφάρισε στο 90’+2’, χαρίζοντας τον βαθμό στη Ζάμπια.