Με...μαέστρο Νέρες πήρε το Super Cup η Νάπολι

Το ιταλικό Super Cup πήγε στα χέρια της Νάπολι, η οποία νίκησε με 2-0 την Μπολόνια στον τελικό, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Νέρες.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, βάζοντας δύο εντυπωσιακά γκολ και «σφραγίζοντας» τον πρώτο τίτλο της σεζόν για τους «παρτενοπέι».

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε μπήκε πιο δυνατά από το ξεκίνημα του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν είχε σκοπό να αφήσει περιθώρια για κάτι άλλο.

Η υπεροχή της Νάπολι απέδωσε καρπούς στο 39ο λεπτό, όταν ο Νέρες βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό, άψογο σουτ άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό τρόπο.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό ήταν το ίδιο. Οι πρωταθλητές Ιταλίας συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο στο παιχνίδι και στο 57’ ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά.

Έκλεψε την μπάλα και με ένα «τσίμπημα» απέναντι από τον τερματοφύλακα έκανε το τελικό 2-0, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στον τελικό.

Με τη λήξη του ματς, παίκτες και τεχνικό επιτελείο πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου.

Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος Super Cup στην ιστορία της Νάπολι και ο πρώτος μετά το 2015.