«Συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης και Λυόν για Έντρικ»

Τα 47,5 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε το καλοκαίρι του 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης για την αγορά του Έντρικ από την Παλμέιρας, δεν έχουν ακόμα δικαιολογηθεί.
Ο διεθνής Βραζιλιάνος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο, η Λυόν έκανε το «μπάσιμό» της και συμφώνησε να τον αποκτήσει δανεικό για έξι μήνες.
Αναλυτικά, το δημοσίευμα που έφερε στο... φως η «L' Equipe» και μέσα σε 48 ώρες αναμένονται οι ανακοινώσεις, με τον 19χρονο να στοχεύει στο Μουντιάλ 2026:
INFO L'ÉQUIPE. Endrick, l'international brésilien de 19 ans, en mal de temps de jeu au Real Madrid, va rejoindre l'équipe de Paulo Fonseca. L'OL et le Real sont tombés d'accord pour un prêt de six mois sans option d'achat.— L'Équipe (@lequipe) December 22, 2025
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