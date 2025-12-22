«Συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης και Λυόν για Έντρικ»

Ο 19χρονος επιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στη «Βασίλισσα» και ο γαλλικός σύλλογος ετοιμάζει μια έξυπνη κίνηση, έστω και αν είναι για έξι μήνες.

Τα 47,5 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε το καλοκαίρι του 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης για την αγορά του Έντρικ από την Παλμέιρας, δεν έχουν ακόμα δικαιολογηθεί.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο, η Λυόν έκανε το «μπάσιμό» της και συμφώνησε να τον αποκτήσει δανεικό για έξι μήνες.

Αναλυτικά, το δημοσίευμα που έφερε στο... φως η «L' Equipe» και μέσα σε 48 ώρες αναμένονται οι ανακοινώσεις, με τον 19χρονο να στοχεύει στο Μουντιάλ 2026: