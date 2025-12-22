Από τον Τζόλη στον... Καρέτσα!

Ο άνθρωπος που πίστεψε και... εκτόξευσε τον Χρήστο Τζόλη, ο 45χρονος Νίκι Χάγεν, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
Το σενάριο κυκλοφόρησε πριν από τον αγώνα με τη Σαρλερουά (2-2) και σήμερα (22/12) επιβεβαιώθηκε, παίρνοντας τη θέση του Τόρστεν Φινκ.
Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Βέλγος προπονητής θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ (26/12, 14:30), δίνοντας παραπάνω ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.
Nicky Hayen is our new head coach 🙌 Welcome, Nicky 💙— KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 22, 2025
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