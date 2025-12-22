Από τον Τζόλη στον... Καρέτσα!

Επίσημα στο «τιμόνι» της Γκενκ ο Νίκι Χάγεν που αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο της «αγαπημένης» του Κλαμπ Μπριζ.

Ο άνθρωπος που πίστεψε και... εκτόξευσε τον Χρήστο Τζόλη, ο 45χρονος Νίκι Χάγεν, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Το σενάριο κυκλοφόρησε πριν από τον αγώνα με τη Σαρλερουά (2-2) και σήμερα (22/12) επιβεβαιώθηκε, παίρνοντας τη θέση του Τόρστεν Φινκ.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Βέλγος προπονητής θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ (26/12, 14:30), δίνοντας παραπάνω ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.